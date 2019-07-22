  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:06
179
nadezhda_sib
Код вставки плеера

На Зеленогорском шоссе под Комарово столкнулись три иномарки

0 0

О пострадавших не сообщается.

Днем 22-го июля на Зеленогорском шоссе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Аварию заснял мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел перед въездом в поселок Комарово. Столкнулись три иномарки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Известно, что в одной из машин находился ребенок. 

По данным "Яндекс.Карты" ДТП  в среднем ряду не спровоцировало пробку. Автомобили двигаются к максимальной допустимой скоростью. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Гостилицком шоссе маршрутка оказалась в кустах

Видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии