С 13 февраля ремонтные работы ограничат движение на нескольких улицах Петербурга

Нельзя будет проехать на участках Крестовского проспекта, Прожекторной улицы, Лиговского проспекта и улицы Коли Томчака.

С 13 февраля в Петербурге будет ограничено движение на нескольких улицах. Так, до 10 марта нельзя будет проехать по участку Крестовского проспекта от Спортивной улицы до Белосельского переулка. В этот период времени ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" будет прокладывать здесь инженерные сети. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Кроме того, с 13 февраля по 27 февраля из-за работ "ЭнергоСтройИнвест" по прокладке кабеля для проезда автомобилистов закроют Прожекторную улицу от Константиновского проспекта до Морского проспекта. С 14 февраля по 13 марта будет ограничено движение по Лиговскому проспекту на участке от Цветочной до Барклаевской улицы. Причиной этому станет прокладка водопроводной сети.

Также с 16 февраля по 10 октября из-за установки пешеходной галереи ограничат движение по улице Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут.

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Фото: Piter.TV