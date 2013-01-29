Движение транспорта ограничат в пяти районах Петербурга

Большая часть ограничений будет действовать до середины-конца августа.

В ближайшие дни в Петербурге вводят новые ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В воскресенье, 7 августа, перекроют движение по Ушаковскому мосту от Каменноостровского проспекта до Ушаковской набережной. Ограничения будут действовать до конца месяца.

Со следующего понедельника, 8 августа, перекресток улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта в Выборгском районе будет закрыт до 23 августа.

Участок дороги между улицами Освобождения и Первого мая в Красном Селе будет закрыт с 8 по 15 августа из-за ремонта инженерных сетей.

Движение по улице Здоровцева от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов перекроют с 8 по 14 августа.

Перекресток проспекта Космонавтов и Южного шоссе перекроют с 8 до 16 августа. Также недоступен будет проезд вдоль Краснопутиловской улицы от дома № 121 до площади Конституции.

С 9 августа по 19 сентября вводятся ограничения на перекрестке проспекта Королева и улицы Маршала Новикова.

Фото: Piter.tv