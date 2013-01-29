Движение транспорта ограничат в пяти районах Петербурга

В ближайшие дни в Петербурге вводят новые ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В воскресенье, 7 августа, перекроют движение по Ушаковскому мосту от Каменноостровского проспекта до Ушаковской набережной. Ограничения будут действовать до конца месяца.
Со следующего понедельника, 8 августа, перекресток улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта в Выборгском районе будет закрыт до 23 августа.
Участок дороги между улицами Освобождения и Первого мая в Красном Селе будет закрыт с 8 по 15 августа из-за ремонта инженерных сетей.
Движение по улице Здоровцева от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов перекроют с 8 по 14 августа.
Перекресток проспекта Космонавтов и Южного шоссе перекроют с 8 до 16 августа. Также недоступен будет проезд вдоль Краснопутиловской улицы от дома № 121 до площади Конституции.
С 9 августа по 19 сентября вводятся ограничения на перекрестке проспекта Королева и улицы Маршала Новикова.
Фото: Piter.tv
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