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Движение транспорта ограничат в центре Петербурга из-за велогонки 13 августа
Сегодня, 19:30
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Движение транспорта ограничат в центре Петербурга из-за велогонки 13 августа

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Вводятся не только ограничения движения, но и запрет на

В субботу, 13 августа, центр Петербурга будет перекрыт из-за велогонки La Strada. Об этом сообщили в комтрансе.

Поэтапно с 4 утра до 4 часов вечера будут закрывать движение в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Общественный транспорт будет ходить по скорректированным маршрутам. 

Помимо этого, вводится запрет остановки. Схема движения опубликована на сайте комитета. 

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха; Вконтакте / La Strada Race

Теги: велогонка la strada, ограничение движения, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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