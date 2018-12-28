Движение транспорта ограничат в центре Петербурга из-за велогонки 13 августа

Вводятся не только ограничения движения, но и запрет на

В субботу, 13 августа, центр Петербурга будет перекрыт из-за велогонки La Strada. Об этом сообщили в комтрансе.

Поэтапно с 4 утра до 4 часов вечера будут закрывать движение в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Общественный транспорт будет ходить по скорректированным маршрутам.

Помимо этого, вводится запрет остановки. Схема движения опубликована на сайте комитета.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха; Вконтакте / La Strada Race