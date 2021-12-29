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В Петербурге восстановлено движение семи маршрутов автобусов, измененных из-за сильного снегопада
Сегодня, 8:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге восстановлено движение семи маршрутов автобусов, измененных из-за сильного снегопада

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В основном ограничения вводились на юге города.

"Организатор перевозок" сообщил о восстановлении движения семи маршрутов автобусов, которые пришлось изменить из-за сильного снегопада в городе. Транспорту приходилось ездить в объезд.

В основном ограничения вводились на юге города и там, где маршруты проложены через пригороды. В частности, изменения коснулись автобусных маршрутов №№ 682, 145, 145А, 144 и 165. Кроме того, временно были укорочены трассы автобусов №№ 463, 684.

Утром 31 января все автобусы вернулись на свои действующие маршруты.

Ранее мы писали, что от Ленинского проспекта до ТРЦ "Мега Дыбенко" летом начнет курсировать автобус № 239.

Фото: pexels.com

Теги: организатор перевозок, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Тарасов Иван
Сегодня 9:14

Вместе весело шагать по сугробам!, по сугробам!, по сугробам!, И конечно вспоминать про Беглова!, про Беглова!, про Беглова!

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