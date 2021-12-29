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От Ленинского проспекта до ТРЦ "Мега Дыбенко" летом начнет курсировать автобус № 239
Сегодня, 17:02
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От Ленинского проспекта до ТРЦ "Мега Дыбенко" летом начнет курсировать автобус № 239

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Он заменит маршрутку № 339.

В Петербурге 1 июня запустят новый маршрут № 239, который будет курсировать до торгового комплекса "Мега" на Мурманском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. 

Автобус будет делать остановки на Ленинском проспекте, улице Типанова, проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах. Ждать транспорт горожанам придется около 12 минут в час-пик, а в остальное время рейсы будут отправляться каждые 15 минут. В выходные интервалы могут составить и 17 минут. 

Транспортное средство № 239 заменит маршрутное такси № 339. Перевозчик закупит 21 автобус, вместимость каждого составит 80 человек. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники транспортной полиции "по горячим следам" задержали граффитистов в Петербурге.

Фото: Pexels, комитет по транспорту

 

 

Теги: ленинский проспект, мега дыбенко, новый маршрут, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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