Сотрудники транспортной полиции "по горячим следам" задержали граффитистов в Петербурге

Молодые люди рисовали на вагонах грузового поезда.

В пятницу, 28 января, сотрудники транспортной полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий на перегоне станций "Кушелевка – Пискарёвка" обнаружили двух граффитистов, которые рисовали на вагонах грузового поезда.

Художниками оказались безработные петербуржцы 26-ти и 27-ми лет. При обыске у них нашли 2 аэрозольных баллончика, пакет с распылителями для них, мобильный телефон, видеокамеру и фотоаппарат. Как выяснилось, молодые люди давно занимаются подобным творчеством. А идея раскрасить вагоны, возникла, когда они оказались вблизи железнодорожной станции.

В свое оправдание пойманные на месте вандализма петербуржцы пояснили, что пытались преобразить железнодорожный транспорт. Свою деятельность молодые люди тщательно спланировали: кто-то рисовал, а кто-то фотографировал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Санкция данной статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, художникам также придется возместить материальный ущерб, причинённый собственнику имущества.

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