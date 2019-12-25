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Движение поездов от "Беговой" до "Маяковской" приостановили
Сегодня, 11:54
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Движение поездов от "Беговой" до "Маяковской" приостановили

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Причина — неисправность состава.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что между "Беговой" и до "Маяковской" приостановили движение поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургского метрополитена.

Причина остановки поездов — неисправность состава.

В 11.00 по причине неисправности состава нет движения на Линии 3 от ст. Беговая - Маяковская

пресс-служба метро

В настоящий момент, движение восстановлено. 

Ранее мы сообщали о том, что МЧС Петербурга предупреждает о ливнях и грозах в воскресенье.

Фото:Piter.TV

Теги: маяковская, метро спб, остановили движение метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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