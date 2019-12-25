Движение поездов от "Беговой" до "Маяковской" приостановили

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что между "Беговой" и до "Маяковской" приостановили движение поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургского метрополитена.
Причина остановки поездов — неисправность состава.
В 11.00 по причине неисправности состава нет движения на Линии 3 от ст. Беговая - Маяковская
пресс-служба метро
В настоящий момент, движение восстановлено.
Ранее мы сообщали о том, что МЧС Петербурга предупреждает о ливнях и грозах в воскресенье.
Фото:Piter.TV
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