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Движение по участку красной ветки петербургского метро приостановлено
Сегодня, 9:03
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IRINA_CHALKINA

Движение по участку красной ветки петербургского метро приостановлено

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Неполадки удалось довольно быстро – в течение семи минут.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в минувший понедельник в метрополитене Северной столицы останавливали движение по красной ветке. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Поезда перестали ходить в 23:10 от станции метро "Площадь Восстания" до станции "Нарвская". В метрополитене заявили, что движение приостановлено по техническим причинам. 

Отмечается, что в итоге неполадки устранили за 7 минут. В настоящее время, поезда ходят исправно.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге будет тепло, но дождливо.

Фото:Piter.TV

Теги: метро спб, петербургское метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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