Движение по участку красной ветки петербургского метро приостановлено

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в минувший понедельник в метрополитене Северной столицы останавливали движение по красной ветке. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Поезда перестали ходить в 23:10 от станции метро "Площадь Восстания" до станции "Нарвская". В метрополитене заявили, что движение приостановлено по техническим причинам.
Отмечается, что в итоге неполадки устранили за 7 минут. В настоящее время, поезда ходят исправно.
Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге будет тепло, но дождливо.
Фото:Piter.TV
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