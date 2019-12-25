Движение по участку красной ветки петербургского метро приостановлено

Неполадки удалось довольно быстро – в течение семи минут.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в минувший понедельник в метрополитене Северной столицы останавливали движение по красной ветке. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Поезда перестали ходить в 23:10 от станции метро "Площадь Восстания" до станции "Нарвская". В метрополитене заявили, что движение приостановлено по техническим причинам.

Отмечается, что в итоге неполадки устранили за 7 минут. В настоящее время, поезда ходят исправно.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге будет тепло, но дождливо.

Фото:Piter.TV