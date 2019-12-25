Движение по проспекту Ветеранов ограничат до весны

Специалисты будут прокладывать водопровод.

В понедельник, 29 ноября, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили Piter.tv, что с начала декабря и до конца марта будет ограничено движение по проспекту Ветеранов.

Специалисты будут прокладывать водопровод, в связи с чем ограничивается движение транспорта по проспекту Ветеранов от улицы Партизана Германа до улицы Лёни Голикова. Ознакомиться со всеми этапами производства работ можно здесь.

с 4 по 5 декабря — по Авангардной улице у проспекта Ветеранов;

с 18 по 19 декабря — по проспекту Маршала Жукова у проспекта Ветеранов;

с 12 по 13 февраля 2022 года — по улице Солдата Корзуна у проспекта Ветеранов;

с 19 по 20 марта 2022 года — по улице Лёни Голикова у проспекта Ветеранов.

Ранее мы писали, что н маршруте №115 увеличивают количество автобусов.

Фото: ГАТИ; Piter.tv