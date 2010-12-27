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Движение по "оранжевой" ветке метро в Петербурге приостановлено
Сегодня, 13:51
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mari_dolbish
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Движение по "оранжевой" ветке метро в Петербурге приостановлено

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На путь станции "Ладожская" упал пассажир.

В Петербурге частично остановили движение по "оранжевой" ветке метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-аккаунте подземки.

Как стало известно, на станции метро "Ладожская" человек упал на путь. Эксперты уже сняли напряжение с контактного рельса.

Отмечается, что станции на участке от "Улицы Дыбенко" до "Новочеркасской" закрыты на вход для пассажиров. Движение по четвертой линии осуществляется на участке "Спасская" - "Площадь Александра Невского".

В настоящее время уточняются подробности инцидента. На месте работают специалисты. 

Фото: wikimedia.org

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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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