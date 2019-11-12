Рабочее движение по кольцу в западном Мурино запустят 17 сентября

Кольцо позволит быстро съезжать с КАД на территорию западного Мурино.

В пятницу, 17 сентября, в 10.00 запустят рабочее движение по кольцу, соединяющему Охтинскую аллею в городе Мурино с КАД. Об этом сообщил комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

Кольцо позволит быстро съезжать с КАД на территорию западного Мурино. Протяженность кольцевого пересечения составляет 360 метров, площадь асфальтобетонного покрытия – более 8500 квадратных метров.

Готов нижний слой, приступаем к "верхам". Часть круга была открыта в прошлом году, практически сразу после запуска развязки. пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

Ранее мы писали, что на протяжении 2 недель дорожники будут перекрывать съезды с КАД в Мурино.

Фото: Instagram / dorogi_lo