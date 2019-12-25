Движение по дамбе в Петербурге ограничат из-за ремонтных работ

Ремонтные работы будут идти с 6 по 20 апреля.

В воскресенье, 5 апреля, стало известно, что движение по дамбе Санкт-Петербурга ограничат из-за ремонта подземных инженерных коммуникаций. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города.

Ограничения будут введены на срок с 6 по 20 апреля. Работы будут проводится на участке САД КСЗ, а именно на 23-24-м километрах Финской стороны и 117-118-м километрах Невской стороны на разделительной полосе.

Сотрудники Дирекции приносят водителям извинения за временные неудобства и просят быть внимательнее на ближайших участках дороги: следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями.

Ранее мы писали, что в Петербурге на неделю изменится движение пригородных поездов.

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