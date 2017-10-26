Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 12:11
0
Shdaria
298
Код вставки плеера

В Петербурга Тучков мост откроют для транспортного движения 18 ноября

0
 
 

В Санкт-Петербурге с 18 ноября откроют транспортное движение по Тучкову мосту.

 В Санкт-Петербурге через месяц откроют Тучков мост для транспортного движения в обе стороны. Об этом стало известно сегодня, 26 октября на заседании коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ремонт моста между Петроградской стороной и Васильевским островом изначально рассчитывали завершить до конца ноября. Однако ремонтные работы удастся закончить раньше назначенной даты. Уже с 18 ноября автомобилисты смогут передвигаться по Тучкову мосту в обе стороны.

Видео: YouTube - Сакс Дмитрий

 
Теги: дороги спб , новости петербург , новости спб , открытие дорожного движения по тучкову мосту , открытие тучкова моста , петербург , тучков мост
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5