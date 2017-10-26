В Петербурга Тучков мост откроют для транспортного движения 18 ноября

В Санкт-Петербурге с 18 ноября откроют транспортное движение по Тучкову мосту.

В Санкт-Петербурге через месяц откроют Тучков мост для транспортного движения в обе стороны. Об этом стало известно сегодня, 26 октября на заседании коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ремонт моста между Петроградской стороной и Васильевским островом изначально рассчитывали завершить до конца ноября. Однако ремонтные работы удастся закончить раньше назначенной даты. Уже с 18 ноября автомобилисты смогут передвигаться по Тучкову мосту в обе стороны.

Видео: YouTube - Сакс Дмитрий