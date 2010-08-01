Один человек погиб после серьёзной аварии на Петергофском шоссе

ДТП произошло рано утром 18 октября у ТЦ "Жемчужная плаза", движение на участке ограничено.

Ранним утром в субботу, 18 октября, на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП. Как сообщают экстренные службы, столкновение двух автомобилей у торгового центра "Жемчужная плаза" привело к гибели одного человека и травмам средней тяжести у второго участника аварии.

Инцидент произошел в 7:06 утра. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, скорая медицинская помощь и другие оперативные службы,пишет 78.ru. В настоящее время личности всех участников ДТП устанавливаются, выясняются обстоятельства и причины случившегося.

В связи с этим движение по Петергофскому шоссе на участке рядом с ТЦ "Жемчужная плаза" частично перекрыто. Проезд разрешен только общественному транспорту. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Ранее Piter.TV сообщал, что ДТП с каршерингом на Октябрьской набережной вызвало огромную пробку.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер