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Движение по Парусной улице на Васильевском острове закроют на полгода
Сегодня, 11:13
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Движение по Парусной улице на Васильевском острове закроют на полгода

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На острове будут вести реконструкцию теплосети.

В Государственной административно-технической инспекции предупредили о новых ограничениях в движении.

Движение транспорта по Парусной улице от Галерного проезда до Малого проспекта В.О. закроют до середины октября — с 25 апреля по 15 октября. На участке будут реконструировать тепловую сеть. 

Также масштабное закрытие движения, с 25 апреля по 11 ноября, ожидается на Шлиссельбургском шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. 

Транспорт также не сможет проехать по улице Аврова в Петергофе Никольской улицы до Санкт-Петербургского шоссе, включая перекресток с площадью Аврова, в период с 27 апреля по 20 августа. Специалисты будут проводить реконструкции водопровода. 

В Пушкинском районе ремонт дороги закроет движение по Набережной улице от Садовой до Московской. Работы продлятся с 29 апреля по 4 июня. 

Фото: Piter.tv

Теги: гати, ограничение движения, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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