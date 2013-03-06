Движение по Парусной улице на Васильевском острове закроют на полгода

На острове будут вести реконструкцию теплосети.

В Государственной административно-технической инспекции предупредили о новых ограничениях в движении.

Движение транспорта по Парусной улице от Галерного проезда до Малого проспекта В.О. закроют до середины октября — с 25 апреля по 15 октября. На участке будут реконструировать тепловую сеть.

Также масштабное закрытие движения, с 25 апреля по 11 ноября, ожидается на Шлиссельбургском шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

Транспорт также не сможет проехать по улице Аврова в Петергофе Никольской улицы до Санкт-Петербургского шоссе, включая перекресток с площадью Аврова, в период с 27 апреля по 20 августа. Специалисты будут проводить реконструкции водопровода.

В Пушкинском районе ремонт дороги закроет движение по Набережной улице от Садовой до Московской. Работы продлятся с 29 апреля по 4 июня.

Фото: Piter.tv