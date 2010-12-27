В Петербурге ограничат движение по Красноборскому переулку и улице Гидротехников

В Санкт-Петербурге в связи с ремонтными работами введены новые дорожные ограничения.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга анонсировала новые ограничения движения в Северной столице. Соответствующая информация появилась на сайте ГАТИ.

Так, с 8 ноября 2017-го по 30 апреля 2018 года будет полностью закрыто движение по участку Красноборского переулка. Ремонтные работы будут вестись на небольшом отрезке от 6-й Советской до 7-й Советской улиц. На остальных участках переулка никаких ограничений не планируется.

А с 9 по 20 ноября будет действовать ограничение движения машин по улице Гидротехников в Калининском районе. Здесь в эти дни рабочие займутся прокладкой газовых труб.

Фото: Piter.TV