Движение по Киевскому шоссе перекроют в ночь на 26 октября

Шоссе перекроют на 20 минут в направлении Пскова.

В Гатчинском районе на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков полностью перекроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 25 на 26 октября с 23:00 до 23:20 в районе поселка Старое Мозино полностью перекроют движение на 32-м километре Киевского шоссе в направлении Пскова. В это время планируется установить П-образную металлическую опору для размещения на ней знаков переменной информации.

Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"