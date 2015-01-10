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Движение по Киевскому шоссе перекроют в ночь на 26 октября
Сегодня, 11:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Движение по Киевскому шоссе перекроют в ночь на 26 октября

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Шоссе перекроют на 20 минут в направлении Пскова.

В Гатчинском районе на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков полностью перекроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 25 на 26 октября с 23:00 до 23:20 в районе поселка Старое Мозино полностью перекроют движение на 32-м километре Киевского шоссе в направлении Пскова. В это время планируется установить П-образную металлическую опору для размещения на ней знаков переменной информации.

Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: киевское шоссе, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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