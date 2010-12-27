Большую Морскую и набережную Лейтенанта Шмидта будут закрывать по ночам

В Петербурге вводят ночное ограничение движения на двух улицах.

В Санкт-Петербурге в сентябре будут ограничивать транспортное движение из-за ремонта дорожного покрытия. Ограничение будут введены на набережной Лейтенанта Шмидта и на Большой Морской улице, отметим, что закрывать движение будут только в ночное время.

Так, с 4 по 9 сентября в период с 22.00 до 7.00 утра будет перекрыто движение на участке набережной Лейтенанта Шмидта от 6-7-й линий В.О. до 8-9-й линий В.О., а также перекресток с 8-9-й линиями В.О.

Со 2 по 8 сентября с 22.00 до 07.00 утра закроют движение на участке Большой Морской улицы от Исаакиевской площади до Гороховой улицы. Более того, до конца сентября ограничено движение по Большой Морской на участке от набережной Крюкова канала до Исаакиевской площади.