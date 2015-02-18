Движение на ЗСД перекроют в ночь на 6 октября из-за дорожных работ

Водителей предупредили о ночных ограничениях на Западном скоростном диаметре.

Серия временных ограничений движения будет введена на участках Западного скоростного диаметра в ночь с воскресенья на понедельник в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает ООО "Магистраль Северной столицы".

Ограничения затрагивают несколько съездов и въездов на магистраль. В период с 23:00 5 октября до 06:00 6 октября будет полностью закрыт съезд с Витебского проспекта на ШМСД. Также перекрывают въезд с Витебской развязки на ЗСД в обоих направлениях — как в северную, так и в южную сторону. Не будет работать съезд на Витебскую развязку с ЗСД для транспорта, следующего с севера на юг.

Одновременно закроются для движения въезды на ЗСД с Благодатной улицы. Ограничения коснутся обоих направлений — северного и южного. Работы запланированы на время снижения интенсивности транспортного потока.

Ранее сообщалось, что на развитие ЗСД Петербург потратит свыше 7,8 млрд рублей в 2026-2028 годах.

Фото: Piter.TV