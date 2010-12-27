Движение по Шуваловскому ограничат до середины октября

В ГАТИ рассказали о перекрытиях дорог с середины февраля.

В Приморском районе вводятся новые ограничения движения по Шуваловскому проспекту. В течение восьми месяцев автомобилисты не смогут проехать по участку в привычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ. Ограничения коснутся и перекрестка с Мебельной улицей. Там будет частично перекрыта проезжая часть с 15 февраля по 12 октября.

Специалисты отмечают, что с 16 февраля также будет частично перекрыта нечетная сторона улицы Замшина на территории от Антоновской улицы. До 23 числа рабочие будут укладывать газопровод.

Ограничения коснутся и Петровского проспекта. Там водителям придется притормозить на Жака Дюкло, от Яковской до Курчатова. Там пройдут мероприятия по укладке канализационной сети.

Напомним, что Рублевский: у предприятий Петербурга нет денег на уборку снега.

Фото: Piter.tv