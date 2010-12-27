"Грязные" автомобили больше не смогут проезжать по центру Петербурга

Депутаты ЗакСа взялись за экологию центра Северной столицы.

Депутаты изучают возможность запрета не экологичных видов транспорта в историческим центре Петербурга. Парламентарии предлагают ограничить доступ "грязных" машин. Законопроект обсуждался во время заседания в ЗакСе днем 19 февраля.

Авторами инициативы выступили представители комиссии по экологической защите населения Северной столицы. В заседании приняли участие сотрудники ГИБДД, профильных комитетов Смольного, эксперты в данной области и общественные активисты.

Отметим, что речь идет только о грузовых автомобилях с низким экологическим классом. В ближайшее время будет создана "дорожная карта" с зонами, в которые не будут пускать данный вид транспорта. По проекту создадут рабочую группу для проработки вопросов.

Фото: Piter.tv