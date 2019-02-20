В России создадут реестр грузовых автоперевозчиков

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

На территории России появится реестр грузовых автомобильных перевозчиков, в котором компании должны будут уведомлять о перевозке грузов. Соответствующий документ подписан от 29 декабря президентом Владимиром Путиным. В законную силу нововведение вступит с 1 марта 2027 года. Право на транспортировку утрачивается перевозчиком со дня его исключения из единого перечня.

Право осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления о перевозке грузов в реестре уведомлений о перевозке грузов. текст закона

Требование о размещении в реестре сведений устанавливается в отношении грузовых автомобилей, которые имеют технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн. Сведения о грузовых автомобилях, которые осуществляют перевозку для личных нужд, в государственный реестр не вносятся. Новый закон подразумевает создание в стране национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог".

В пояснительной записке упоминается в том, что российскими правоохранительными органами по стране зарегистрированы 6,79 млн грузовых автомобилей, которые принадлежат 250-300 тысячам собственников. Согласно информации от Ространснадзора на 2 апреля 2024 года о перевозочной деятельности власти уведомили только 46,1 тысяч владельцев автомобилей. Этот показатель составил менее 20 процентов от общего числа собственников транспортных средств.

Фото: Piter.tv