На Ладожском мосту ограничат движение до августа

На майские праздники ограничения будут сняты.

На федеральной трассе "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) вводятся новые ограничения движения на Ладожском мосту.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует автомобилистов, что движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Причиной тому станут планово-предупредительные работы. Ограничения вступят в силу 5 апреля. На майские праздники полосу вновь откроют для удобства дачников.

В данный момент на участке дороги уже закрыта одна из полос в связи с работами гребенчатого деформационного шва на Ладожском мосту. Ремонт продлится до 15 августа.

Ранее на Piter.TV: Лейтенант получил условный срок за избиение солдат

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"