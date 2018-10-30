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На Ладожском мосту ограничат движение до августа
Сегодня, 18:10
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Rybka123

На Ладожском мосту ограничат движение до августа

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На майские праздники ограничения будут сняты.

На федеральной трассе "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) вводятся новые ограничения движения на Ладожском мосту.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует автомобилистов, что движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Причиной тому станут планово-предупредительные работы. Ограничения вступят в силу 5 апреля. На майские праздники полосу вновь откроют для удобства дачников.

В данный момент на участке дороги уже закрыта одна из полос в связи с работами гребенчатого деформационного шва на Ладожском мосту. Ремонт продлится до 15 августа.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост, ограничений движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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