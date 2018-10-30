Лейтенант получил условный срок за избиение солдат

Свои действия подсудимый объяснил желанием добиться от подчиненных надлежащего исполнения обязанностей военной службы.

В Петербурге 224 гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту, который оказался на скамье подсудимых за избиение солдат. Военнослужащий получил четыре года условно и запрет два года занимать должности на государственной службе, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Согласно материалам дела, в августе 2018 года подсудимый несколько раз бил и унижал своих подчиненных. Жертвами обвиняемого стали трое солдат, которые по его мнению нарушали правила части. В частности снимали шлем без разрешения, забывали противогаз и т.п. За провинности солдаты получили несколько телесных увечий, а провинившийся с противогазом два дня не снимал спецснаряжение. Свои действия он объяснил желанием добиться от подчиненных надлежащего исполнения обязанностей военной службы.

Лейтинант свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся и возместил 80 тысяч рублей по гражданским искам. На суде истцы простили обидчика и просили сильно его не наказывать. Учитывая это, а также характеристику лейтенанта и наличие у него маленькой дочери судья вынес решение об условном сроке.

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