Две воспитанницы детского дома Всеволожского района госпитализированы с отравлением

Девочки были доставлены в больницу 10 августа.

Две девочки, пребывающие во "Всеволожском специализированном Доме ребенка", госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.

Воспитанницы были доставлены в больницу 10 августа. Информация об этом поступила в органы на следующий день. К. и Д. переведены в ДГБ №5 с основным диагнозом токсическая энцефалопатия и сопутствующим – острый пиелонефрит.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что шестиклассница отравилась психотропным веществом, которое назначил невролог.

Фото: Piter.TV