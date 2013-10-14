Две воспитанницы детского дома Всеволожского района госпитализированы с отравлением

Две девочки, пребывающие во "Всеволожском специализированном Доме ребенка", госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.
Воспитанницы были доставлены в больницу 10 августа. Информация об этом поступила в органы на следующий день. К. и Д. переведены в ДГБ №5 с основным диагнозом токсическая энцефалопатия и сопутствующим – острый пиелонефрит.
Детали произошедшего выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что шестиклассница отравилась психотропным веществом, которое назначил невролог.
Фото: Piter.TV
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