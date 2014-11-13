Две старинные деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу признали памятниками

Здания находятся на Холмистой и Варваринской улицах.

Две деревянные дачи начала XX века, расположенные в Лисьем Носу и Озерках, признали памятниками регионального значения. Соответствующие распоряжения 12 марта подписал глава КГИОП Сергей Макаров, сообщили в пресс-службе комитета.

Дача из Лисьего Носа располагается на Холмистой улице, 3А, исторический облик здания сохранился с 1900-х годов до настоящего времени. Это двухэтажный дом с башней и шатровой крышей, сделанный из бревенчатого сруба. На веранде имеется декоративное остекление с геометрическим рисунком и цветными вставками, все окна украшены наличниками, а вальмовая крыша – двумя слуховыми окнами. Исторические интерьеры дачи не сохранились, сейчас в здании располагается администрация поселка.

Вторая дача находится на Варваринской улице, 23А. Здание было построено в начале прошлого века и выделялось среди других построек с башенками, верандами и крыльцами. Дача выполнена в стиле неоклассицизма с симметричной композицией и узнаваемыми архитектурными элементами. Сейчас это частный жилой дом, в целом облик здания сохранился, но оказалась утрачена историческая расстекловка.

Ранее сообщалось, что Минкульт выделит деньги на реставрацию Домика Петра I в Петербурге.

Фото: пресс-служба КГИОП