В Павловском парке живодеры ставят капканы на собак: пострадало уже двое животных

На территории музея-заповедника "Павловск" неизвестные расставили капканы.

В Павловском парке местные жители пожаловались на расставленные по территории капканы. В конструкциях уже пострадали две домашние собаки. Петербуржцы возмущены действиями неизвестных преступников, которые незаконно устанавливают опасные предметы под снежным покровом. Отметим, что в капканах могут однажды оказаться и люди. Особенно взрослые переживают за безопасность детей.

Почему злоумышленники решили таким способом бороться с животными в музее-заповеднике - неясно. В Павловском парке нет запрета на выгул домашних питомцев. Тем не менее, 28 и 29 марта там травмировались две собаки. Доказательства произошедшего выложили в социальные сети хозяева жертв.

Руководство парка прокомментировала сложившуюся ситуацию на официальном сайте.

Сотрудники музея-заповедника "Павловск" и частного охранного предприятия принимают все усилия для нахождения лиц, причастных к осуществлению этих противоправных действий. говорится в сообщении от администрации

До разрешения проблемы, родителей с детьми и владельцев животных просят быть внимательными и аккуратными на прогулках, а также не ходить по отдаленным местам парка и засыпанным снегом тропинкам.



Фото: Вконтакте/пос. Тярлево

