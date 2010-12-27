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В Павловском парке живодеры ставят капканы на собак: пострадало уже двое животных
Сегодня, 9:58
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lesjasap
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В Павловском парке живодеры ставят капканы на собак: пострадало уже двое животных

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На территории музея-заповедника "Павловск" неизвестные расставили капканы.

В Павловском парке местные жители пожаловались на расставленные по территории капканы. В конструкциях уже пострадали две домашние собаки. Петербуржцы возмущены действиями неизвестных преступников, которые незаконно устанавливают опасные предметы под снежным покровом. Отметим, что в капканах могут однажды оказаться и люди. Особенно взрослые переживают за безопасность детей. 

Почему злоумышленники решили таким способом бороться с животными в музее-заповеднике - неясно. В Павловском парке нет запрета на выгул домашних питомцев. Тем не  менее, 28 и 29 марта там травмировались две собаки. Доказательства произошедшего выложили в социальные сети хозяева жертв. 

Руководство парка прокомментировала сложившуюся ситуацию на официальном сайте.

Сотрудники музея-заповедника "Павловск" и частного охранного предприятия принимают все усилия для нахождения лиц, причастных к осуществлению этих противоправных действий. 

говорится в сообщении от администрации 

До разрешения проблемы, родителей с детьми и владельцев животных просят быть внимательными и аккуратными на прогулках, а также не ходить по отдаленным местам парка и засыпанным снегом тропинкам.
 
Фото:  Вконтакте/пос. Тярлево
 

Теги: капкан , павловск , павловский парк , происшествия спб , собаки
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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