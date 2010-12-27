Две школьница отобрали iPhone у 35-летней продавщицы

После нескольких часов поиска девушек задержали.

В Петербурге женщина пыталась продать свой iPhone школьницам, и чуть не осталась без гаджета и денег. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по городу.

Инцидент произошел утром 18 апреля на улице Савушкина, 7, когда 35-летняя женщина встретилась с двумя гимназистками, чтобы продать iPhone 8 стоимостью 58 тысяч рублей. Одна из "покупательниц" взяла гаджет в руки, чтобы осмотреть, затем отдала своей подруге, после чего девушки разбежались в разные стороны. Женщина самостоятельно догнать их не смогла.

Женщина не растерявшись, сразу сообщила о произошедшем в полицию. Патрульные вскоре задержали одну из "покупательниц" и забрали ее в отделение. При досмотре у нее нашелся и похищенный смартфон. Вскоре задержали и вторую школьницу.

На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Девушкам грозит уголовное дело.

Фото: Piter.TV