Две семьи из Селезнево получили новые квартиры

В поселке реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья.

8 сентября в Селезневском сельском поселении состоялось вручение ключей от новых квартир двум семьям из поселка Лужайка. Семьи Самоенковых и Терентьевых получили жилые помещения в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Квартиры приобретены на вторичном рынке и равны по площади тем квартирам, в которых граждане проживали ранее.

Глава администрации Селезневского поселения Сергей Рыбников отмечает, что в 2020 году расселяется дом 1950 года постройки в поселка Лужайка. Он был включен в состав региональной программы с этапом реализации в 2019-2020 гг.

В 2019 году мы переселили из 8-ми квартирного дома поселка Лужаука 4 семьи. В этом году, согласно условиям программы, должны еще 4 семьи переселить. Сегодня мы вручали ключи шестой и седьмой семьям. Для нас это положительный опыт, так как мы уже не в первый раз участвуем в переселении граждан из аварийного жилья.

Отметим, что программа финансируется из областного бюджета, бюджета муниципального образования и фонда ЖКХ.

