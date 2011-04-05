Две петербурженки ответят в суде за обман более 300 дольщиков

Всего петербурженки похитили более 451 млн рублей и обманули 312 дольщиков.

Суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с дольщиками. В этом обвиняют двух петербурженок, передает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие считает, что руководительницы компаний-зайстрощиков с 2011 по 2017 обманывали дольщиков ЖСК "Лаголово", "Кирккоярви" и "Нева Парк". Женщины брали деньги, зная, что в этих ЖК не завершат строительство домов.

Всего петербурженки похитили более 451 млн рублей и обманули 312 дольщиков.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Далее уголовное дело по "мошенничество" направят в Петроградский суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

