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Две петербурженки ответят в суде за обман более 300 дольщиков
Сегодня, 19:51
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Две петербурженки ответят в суде за обман более 300 дольщиков

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Всего петербурженки похитили более 451 млн рублей и обманули 312 дольщиков. 

Суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с дольщиками. В этом обвиняют двух петербурженок, передает объединенная пресс-служба судов города. 

Следствие считает, что руководительницы компаний-зайстрощиков с 2011 по 2017 обманывали дольщиков ЖСК "Лаголово", "Кирккоярви" и "Нева Парк". Женщины брали деньги, зная, что в этих ЖК не завершат строительство домов. 

Всего петербурженки похитили более 451 млн рублей и обманули 312 дольщиков. 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Далее уголовное дело по "мошенничество" направят в Петроградский суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: cel, застройщики, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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