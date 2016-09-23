Две петербургские школьницы обворовали контейнер с едой для нуждающихся

Прилично одетые девочки запихивали пряники и печенье для бедняков в свои рюкзаки.

Сегодня, 31 октября, на камеру петербургской активистки Полины Тумашик попались две школьницы. Девочек активистка заметила у контейнера в продуктовом гипермаркете, куда неравнодушные люди складывают еду для нуждающихся. Прилично одетые школьницы без зазрения совести вытаскивали упаковки пряников и печенья и запихивали себе в рюкзаки с модным лейблом, девочек даже не смутила съемка на мобильный телефон.

На слова Тумашик о том, для кого предназачена еда, которую они берут в таких количествах, одна из школьниц нагло сказала, что у нее "сестра инвалид, в коляске ездит". При этом лицо девочки выражало раздражение и уверенность в своей отмазке. Школьницы упрятали в сумки набранные бублики и пряники и предпочли скрыться от отчитывающей их взрослой.

Я бы поняла, если бы девочка (слева), говоря о сестре-инвалиде, как-то по-человечески, скромно сказала, что они живут бедно, и, что она хочет порадовать сестру. Но ее выражение лица, мол: "Ну, что? Съела?"... При выходе из ТРК их встретил мой муж, они смеялись и говорили, что придут еще что-нибудь взять, – пишет огорченная Тумашик под видео.

Активистка призвала руководство гипермаркета быть внимательнее к таким ситуациям, поскольку у Тумашик это не первый подобный случай. Также она попросила разработать инструкции для охранников маркета.

Фото: скрин из видео @polinkinaradost / Instagram