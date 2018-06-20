На Косыгина две петербурженки травмировались из-за резкого торможения трамвая

В Красногвардейском районе две петербурженки травмировались из-за резкого торможения трамвая. Обе пассажирки получили повреждения средней степени тяжести. На данный момент они госпитализированы в Александровскую больницу.
Очевидцы отметили, что молодая девушка и пожилая женщина упали в трамвае. Это произошло около половины четвертого вечера 16 апреля. Транспортное средство неожиданно затормозило по проспекту Косыгина, 17 корпус 1.
Представители правоохранительных органов начали проверку по данному инциденту.
Фото: Piter.tv
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