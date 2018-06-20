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На Косыгина две петербурженки травмировались из-за резкого торможения трамвая
Сегодня, 8:28
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lesjasap

На Косыгина две петербурженки травмировались из-за резкого торможения трамвая

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Днем в понедельник резкое торможение в общественном транспорте заставило упасть двоих женщин.

В Красногвардейском районе две петербурженки травмировались из-за резкого торможения трамвая. Обе пассажирки получили повреждения средней степени тяжести. На данный момент они госпитализированы в Александровскую больницу.

Очевидцы отметили, что молодая девушка и пожилая женщина упали в трамвае. Это произошло около половины четвертого вечера 16 апреля. Транспортное средство неожиданно затормозило по проспекту Косыгина, 17 корпус 1.

Представители правоохранительных органов начали проверку по данному инциденту.

Фото: Piter.tv

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Теги: проспект косыгина, резкое торможение, травма в трамвае, трамвай
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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