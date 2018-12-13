Видео: на Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

По предварительной информации в результате ДТП пострадали девять человек, включая троих несовершеннолетних. Также на дороге образовалась небольшая пробка.

В пятницу, 10 мая, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух маршруток. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях

Как стало известно, авария случилась на Старо-Петергофском проспекте у дома номер 23 в районе половины шестого вечера. На участке дороге по неустановленным причинам столкнулись две маршрутки. По предварительной информации в результате ДТП пострадали девять человек, включая троих несовершеннолетних. Госптитализация потребовалась семи пассажирам, включая одного ребенка. Также на дороге образовалась небольшая пробка.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, специалисты из МЧС и полицейские. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали об аварии на Обводном канале, где молодой менеджер решил прокатить девушку на тест-драйв машине "БМВ" и влетел в столб на набережной.

Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"