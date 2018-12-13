На Обводном канале тест-драйв авто влетело в столб

По предварительно информации за рулем находился менеджер, который решил прокатить девушку на автомобиле.

В пятницу, 10 мая, на юге Санкт-Петербурга легковой автомобиль врезался в столб. Очевидцы прислали фото с места происшествия.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти авария случилась на набережной Обводного канала, недалеко от Рыбинской улицы. Автомобиль "БМВ" вылетел с проезжей части на тротуар и врезался в столб. Столкновение пришлось на водительскую дверь.

По предварительно информации за рулем находился менеджер, который решил прокатить девушку на автомобиле для тест-драйвов. Пассажирка получила травмы и была госпитализирована. В полиции уточнили, что серьезно в аварии никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"