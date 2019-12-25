Две иномарки похитили из автосалона в Озерках

Обе машины стоят 7 млн рублей.

Два новых автомобиля Hyundai Santa Fe, почти по 3,5 млн рублей каждый, похитили из салона в Озерках. Пропажу машин 25 июля обнаружил менеджер. Об этом стало известно Piter.tv.

Оба автомобиля были 2020 года выпуска, один белого, второй – серого цвета. У машин не было ни КАСКО, ни ОСАГО. При этом в ТС есть система слежения web-service Google GPS.

С места происшествия изъяли записи камер видеонаблюдения, а также четыре комплекта ключей и два ПТС. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv