Две хулиганки забрались верхом на коней на Аничковом мосту

Петербуржцы рассказали, что вандалы были пьяны, матерились и вели себя агрессивно.

Петербуржцы поделились в социальных сетях фотографиями девушек, которые бесцеремонно забрались на постамент коней на Аничковом мосту, а после и вовсе оседлали каменных коней. Очевидцы отметили, что нарушительницы вели себя безобразно и могли разрушить архитектурный памятник. На замечания прохожих злоумышленники не реагировали. Свидетели событий отметили, что молодежь была готова идти на конфликт и нецензурно выражалась.

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Инцидент произошел поздним вечером 21 апреля. Девушки были нетрезвы. На данный момент информации о разрушении скульптур на Аничковом мосту не сообщается. Однако, вандалы испачкали фигуры грязной обувью.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб