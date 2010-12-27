Сразу две школьницы из Петербурга и Ленобласти отравились таблетками

Обе находятся в тяжелом состоянии.

За один день в Петербурге и Ленобласти медикаментами отравились сразу две школьницы. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В понедельник, 4 марта, в начале девяти вечера из квартиры на Русановской улице в Невском районе скорая забрала 14-летнюю девочку. Уже в Детской больнице №5 имени Филатова у нее диагностировали отравление таблетками. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В тот же день, но днем в Волхове скорая забрала ученица 7 класса из школы №1 на Авиационной улице. Девочка наглоталась неустановленных медикаментов. Она также находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.TV: Два подростка отравились веществами в Петербурге.

Фото: Piter.TV