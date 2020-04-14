Два жителя Подмосковья выращивали коноплю

Полицейские обнаружили у преступников около 60 кустов растений.

В Ленинском районе Московской области задержали 2х мужчин, которые выращивали коноплю.

ГУ МВД РФ по Московской области сообщает, что в Ленинском районе в деревне Жабкино двое молодых мужчин 33 и 34 лет в арендованном доме оборудовали парник для выращивания конопли. Парник был хорошо оборудован.

Для создания парника они приобрели тепловые лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: ГУ МВД РФ по Московской области