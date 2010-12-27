У Лахта Центра петербуржцы заметили два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1"

Комплекс разработан для поражения различных объектов в воздухе.

В районе яхт-клуба, недалеко от Лахта Центра, петербуржцы заметили два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Техника появилась в связи с проведением учений подразделений ПВО.

Комплекс разработан для поражения различных объектов в воздухе. К ним относят спутники, баллистические ракеты и квадрокоптеры. Со слов главы пресс-службы ЗВО полковника Игоря Мугинова, учения связаны с предстоящим Чемпионатом Мира по футболу.

Напомним, что "Панцирь-С1" поражает цель на высоте до 15 километров и на расстоянии 20 километров. Комплекс устраняет угрозу через 4-6 секунд и захватывает до 10 целей в течение минуты.

Фото: Лахта Центр / официальный сайт.