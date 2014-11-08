Два здания комплекса "Кресты" признаны ценными и получат статус выявленных памятников

Петербург включает исторические объекты Крестов в перечень выявленных памятников.

Два здания на территории комплекса Кресты будут включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Статус получат хирургический барак по адресу Арсенальная набережная, 7, литера Д, и здание учебно-производственных мастерских по адресу Арсенальная набережная, 7, литера М. Оба здания относятся к дореволюционному периоду. Хирургический барак возведён в 1909–1910 годах и в 1920-е годы был переоборудован под больничный корпус на 100 мест. Мастерские также сохранились как часть исторической застройки комплекса.

В Комитете указали, что включение этих объектов в перечень выявленных памятников позволит учесть их в общей концепции преобразования территории бывшего изолятора Кресты.

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"