На трассе "Скандинавия" установили два временных светофора

В период реконструкции развязки пересечение транспортных потоков будет регулироваться с помощью светофоров.

На 127-м километре федеральной автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург–Выборг–граница с Финляндской Республикой в Выборгском районе Ленинградской области установили два временных светофора, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сегодня, 19 октября.

Отмечается, что схема организации дорожного движения изменится: в период реконструкции развязки пересечение транспортных потоков будут регулировать с помощью светофоров. Подрядчики приступят к строительству временного объезда и демонтажу путепровода в составе региональной дороги 41К-181 Огоньки–Стрельцово–Толоконниково над федеральной трассой А-181.

Отмечается, что в целом проект предполагает реконструкцию и строительство двух развязок на пересечении с региональными дорогами, возведение четырех надземных пешеходных переходов и устройство площадки отдыха для кратковременной остановки автомобилей.

Объект должны сдать в октябре 2024 года.

Ранее мы писали, что из-за массового ДТП на КАД машины выстроились в 8-километровую пробку.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"