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Два пассажира "Жигули" оказались в больнице после лобового столкновения в Ленобласти
Сегодня, 11:33
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IRINA_CHALKINA

Два пассажира "Жигули" оказались в больнице после лобового столкновения в Ленобласти

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У них диагностировали переломы и ушибы различной степени тяжести.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что два пассажира "Жигули" оказались в больнице после лобового столкновения в Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инуидент произошел в Ломоносовском районе Ленинградской области. Согласно данным правоохранителей, возле деревни Сойкино в лобовом столкновении встретились Daewoo Matiz и "Жигули". В итоге у двух пассажиров отечественного автомобиля диагностировали переломы и ушибы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что "Шкода" перевернулась на Софийской площади.

Фото:Piter.TV

Теги: авария в ломоносовском районе, деревня сойкино, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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