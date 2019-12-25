У них диагностировали переломы и ушибы различной степени тяжести.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что два пассажира "Жигули" оказались в больнице после лобового столкновения в Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инуидент произошел в Ломоносовском районе Ленинградской области. Согласно данным правоохранителей, возле деревни Сойкино в лобовом столкновении встретились Daewoo Matiz и "Жигули". В итоге у двух пассажиров отечественного автомобиля диагностировали переломы и ушибы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото:Piter.TV