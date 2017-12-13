Таможенники не пустили в Россию два вагона контрабанды под видом топлива для каминов

Сотрудники Северо-Западной таможни снова отличились.

Крупнейший "улов" в 2018 году заполучили на этих выходных сотрудники Северо-Западной таможни. На пропускном пункте Ивангород правоохранители задержали сразу два железнодорожных вагона, набитых контрабандными товарами. По документам, в вагонах должны были находиться исключительно сертифицированные гранулы для растопки камина. Каково же было удивление таможенников, когда они обнаружили в них несколько крупных партий товаров массового потребления.

В вагонах находились кальяны и одежда, электротовары и спортпит, БАДы и обои, краска для тату-мастеров и даже плазменные телевизионные панели. Эксперты оценили задержанную партию в 400 000 долларов США. Сейчас оба "подозрительных вагона" доставлены в Санкт-Петербург в спецхранилище.

Таможенники установили компанию, в адрес которой были направлены товары. Кто-то собрал их в одну партию в Эстонию и отправил в Россию. Часть товаров была произведена в Индии, часть - в неустановленных странах. В СЗТУ не исключают, что наткнулись на крупный канал транспортировки контрабанды в нашу страну. Теперь следствию предстоит выйти на хозяев "черного бизнеса": уголовное дело будет возбуждено в ближайшее время.

Фото: пресс-служба СЗТУ