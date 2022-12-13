Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Японского моря

Продолжительность полета составила более 7 часов.

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95 от Воздушно-космических сил России провели плановое патрулирование над нейтральной территорией над акваторией Японского моря. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты пояснили, что продолжительность полета экипажей составила свыше семи часов. На указанном маршруте патрулирования боевую авиацию сопровождали отечественные истребители Су-30СМ и Су-35С из объединения ВВС и ПВО при Восточном военном округе. В ведомстве подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно проходят над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все российские полеты выполняются в строгом соответствии с международными требованиями по использованию воздушного нейтрального пространства. Аналогичные полеты совершает вблизи государственных границ иностранная авиация. В качестве примера известно, что вечером 20 марта истребитель Су-35 пресек над Балтийским морем нарушение границы РФ двумя американскими стратегическими бомбардировщиками В-52.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России