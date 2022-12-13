Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" и "Центра" на СВО.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях за последние сутки проведения российской специальной военной операции киевский режим потерял около 170 военнослужащих. Об этом рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 марта. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задачи выполнялись группировками войск "Запад" и "Центр". На первом направлении потери личного состава ВСУ составили 75 человек, во втором случае - более 95 человек. Дополнительно военные поразили боевую машину пехоты противника, три автомобиля, четыре самоходных гаубиц "Гвоздика" и одну противотанковую пушку МТ-12, артиллерийскую систему М777 американского производства, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная установка "Акация".

Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР.

Фото и видео: Минобороны России