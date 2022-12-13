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Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на СВО.

Истребительная авиация Воздушно-косиических сил России (ВКС) сбила в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики самолет противника МиГ-29. Об этом рассказал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 марта официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что данная боевая задача выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции.

В районе населенного пункта Красноармейск в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, миг-29, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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