Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии на СВО.

На херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции российские Вооруженные силв уничтожили более 40 украинских военнослужащих. Дополнительно было ликвидированы две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одну самоходную гаубицу "Акация". Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Входе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля... Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-Г".

Фото и видео: Минобороны России