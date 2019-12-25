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Два сотрудника полиции погибли и 4 человека в больнице из-за ДТП в Югре
Сегодня, 15:34
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MShaffter

Два сотрудника полиции погибли и 4 человека в больнице из-за ДТП в Югре

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ДТП произошло на 79-м км автодороги Сургут - Нижневартовск.

Сегодня, 11 февраля, в Югре по дороге в Нефтеюганск погибли 2 сотрудника полиции, еще 4 человека с травмами в больнице.

Авария произошла на 79-м км автодороги Сургут - Нижневартовск. Предварительно установлено, что автомашина УАЗ столкнулась с грузовиком MAN, после чего УАЗ отбросило на автомобиль, передвигавшийся в попутном направлении. В этот момент  грузовик "Скания", следовавший следом за MAN, допустил столкновение. 

Полицейский УАЗ ехал в Нефтеюганск для проведения следственных действий. Водитель и 3 пассажира, действующие сотрудники полиции. Водитель и еще один полицейский погибли на месте ДТП. Еще 4 пассажира с травмами госпитализированы в больницу.

Фото: ВК,Нефтеюганск-news

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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