Два сотрудника полиции погибли и 4 человека в больнице из-за ДТП в Югре

ДТП произошло на 79-м км автодороги Сургут - Нижневартовск.

Сегодня, 11 февраля, в Югре по дороге в Нефтеюганск погибли 2 сотрудника полиции, еще 4 человека с травмами в больнице.

Авария произошла на 79-м км автодороги Сургут - Нижневартовск. Предварительно установлено, что автомашина УАЗ столкнулась с грузовиком MAN, после чего УАЗ отбросило на автомобиль, передвигавшийся в попутном направлении. В этот момент грузовик "Скания", следовавший следом за MAN, допустил столкновение.

Полицейский УАЗ ехал в Нефтеюганск для проведения следственных действий. Водитель и 3 пассажира, действующие сотрудники полиции. Водитель и еще один полицейский погибли на месте ДТП. Еще 4 пассажира с травмами госпитализированы в больницу.

Фото: ВК,Нефтеюганск-news