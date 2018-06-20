Два съезда с КАД перекроют перекроют в понедельник

Ограничения связаны работами по замене асфальтобетонного дорожного покрытия.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует жителей Северной Столицы о новых ограничениях движения, которые вводятся на Кольцевой автодороге.

На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда — в направлении Сертолово и Парголово. Ограничения связаны работами по замене асфальтобетонного дорожного покрытия. Съезды будут перекрыты с 1:00 22 апреля до 8:00 26 апреля. Ранее

Piter.TV писал о графике ограничения движения на Крестовском острове, где 24 апреля петербургский "Зенит" примет московское "Динамо" в рамках Премьер-лиги.

Фото: Piter.TV